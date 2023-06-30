Іспанія

Коментар президента каталонського клубу щодо приходу Гюндогана.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував перехід півзахисника Ілкая Гюндогана в каталонський клуб.

"Він вважав за краще перейти до престижного клубу – гроші Ман Сіті відійшли на другий план. Ми дуже добре спрацювали, а Хаві зарядив його впевненістю.

Ми отримали досвідченого гравця. Він завжди мріяв виступати за великий клуб. До нас прийшов переможець Ліги чемпіонів, гравець із багатим досвідом", – цитує президента Барселони Mundo Deportivo.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Барселона має намір підписати Брозовича.