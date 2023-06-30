Італієць залишив склад "нерадзуррі" після дев'яти років у клубі.
Даніло Д'Амброзіо, Getty Images
30 червня 2023, 13:11
Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо на своїй сторінці в Instagram оголосив про те, що залишає Інтер у якості вільного агента.
"Я хотів би закінчити свою кар'єру в команді, за яку я вболівав весь час, проте це було неможливо. Дуже шкода!
Інтер для мене став справжньою родиною. Це була чудова подорож, що включала любов, пристрасть, самовідданість і мужність.
Дякую всім, хто завжди підтримував і цінував мене. Мілан — це тільки ми. Впевнений, що одного разу на стадіон я приведу свого сина і ми вболіватимемо за Інтер.
З найкращими побажаннями ваш Даніло", — написав 34-річний італієць.
Д'Амброзіо виступав за Інтер протягом дев'яти років. Разом з "нерадзуррі" він завоював п'ять трофеїв: чемпіонський титул у Серії А, два Кубки Італії та два Суперкубки країни.
Минулого сезону Д'Амброзіо провів 24 матчі, в яких відзначився двома асистами.