Італія

Італієць залишив склад "нерадзуррі" після дев'яти років у клубі.

Захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо на своїй сторінці в Instagram оголосив про те, що залишає Інтер у якості вільного агента.

"Я хотів би закінчити свою кар'єру в команді, за яку я вболівав весь час, проте це було неможливо. Дуже шкода!

Інтер для мене став справжньою родиною. Це була чудова подорож, що включала любов, пристрасть, самовідданість і мужність.

Дякую всім, хто завжди підтримував і цінував мене. Мілан — це тільки ми. Впевнений, що одного разу на стадіон я приведу свого сина і ми вболіватимемо за Інтер.

З найкращими побажаннями ваш Даніло", — написав 34-річний італієць.

Д'Амброзіо виступав за Інтер протягом дев'яти років. Разом з "нерадзуррі" він завоював п'ять трофеїв: чемпіонський титул у Серії А, два Кубки Італії та два Суперкубки країни.

Минулого сезону Д'Амброзіо провів 24 матчі, в яких відзначився двома асистами.