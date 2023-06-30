Україна

Українці зіграють у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023.

Нападник збірної України U-21 Богдан В'юнник висловився перед чвертьфіналом молодіжного Євро-2023 проти Франції.

"Хотілося інших суперників, але, якщо бог хоче, щоб ми грали з Францією, то так і буде. Попередні матчі ми хочемо забути та бачимо тільки те, що чекає на нас у грі другого числа. Будемо готуватися, як на фінал.

Забудемо результат, який був. Усі помилки та хороші дії ми пам'ятаємо. Вже робили багато теорії. Зараз теж будемо це робити, адже у них є гравці, які не грали проти нас тоді. Це трішки інша Франція, але вони вміють грати першим номером, атакувати та захищатися. Тому для нас це буде неймовірний матч", — сказав В'юнник в коментарі Футбол TIME.

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться у неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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