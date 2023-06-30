Англія

Бельгієць не має наміру переїжджати до Саудівської Аравії.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку знову відхилив пропозицію про трансфер з боку Аль-Хіляля. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу пропонувало 30-річному бельгійцю зарплату у розмірі 45 мільйонів євро за сезон.

Минулий сезон Лукаку провів у складі Інтера на правах оренди. На його рахунку 37 матчів, 14 голів та сім асистів.

Діючий контракт футболіста із "синіми" розрахований до літа 2026 року. Лондонці оцінили його у 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Інтер продовжує переговори з Челсі щодо продовження оренди Лукаку, але "сині" наполягають на повноцінному трансфері.