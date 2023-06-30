Марсель, за який виступає наш Руслан Маліновський, близький до підписання півзахисника Атлетіко Джоффрі Кондогбія. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст прибув у Францію для проходження медогляду. 

Півзахисник залишить Лос Кольчонерос і перейде в Олімпік Марсель, з яким підпише чотирирічний контракт.

Він приєднається до колишнього тренера Валенсії Марселіно, під керівництвом якого грав у клубі та вигравав разом із ним Кубок Іспанії.