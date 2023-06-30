Француз повернувся на батьківщину.
ДЖЕФФРІ КОНДОГБІЯ, GETTY IMAGES
30 червня 2023, 17:33
Марсель, за який виступає наш Руслан Маліновський, близький до підписання півзахисника Атлетіко Джоффрі Кондогбія. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Футболіст прибув у Францію для проходження медогляду.
Півзахисник залишить Лос Кольчонерос і перейде в Олімпік Марсель, з яким підпише чотирирічний контракт.
Він приєднається до колишнього тренера Валенсії Марселіно, під керівництвом якого грав у клубі та вигравав разом із ним Кубок Іспанії.