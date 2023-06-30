Франция

Француз повернувся на батьківщину.

Марсель, за який виступає наш Руслан Маліновський, близький до підписання півзахисника Атлетіко Джоффрі Кондогбія. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Geoffrey Kondogbia, in Marseille in order to complete €8m move to OM. 🔵✈️



🎥 @Mode55489648pic.twitter.com/UUytyeeBZq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023

Футболіст прибув у Францію для проходження медогляду.

Півзахисник залишить Лос Кольчонерос і перейде в Олімпік Марсель, з яким підпише чотирирічний контракт.

Він приєднається до колишнього тренера Валенсії Марселіно, під керівництвом якого грав у клубі та вигравав разом із ним Кубок Іспанії.