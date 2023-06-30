Україна

19-річний центрбек "біло-синіх" підписав довгострокову угоду.

Динамо Київ на своєму офіційному сайті повідомляє про продовження контракту із центральним захисником клубу Максимом Дячуком.

Новий контракт розрахований на 5 років — до літа 2028-го.

Максим приєднався до Динамо у 2019 році у віці 16 років, потрапивши до випускної групи динамівської академії. Вже у сезоні 2019/20 був переведений у команду U19.

У літнє міжсезоння перед початком сезону-2022/2023 Дячук на правах оренди перейшов до Олександрії, а взимку повернувся до Динамо, ставши одразу гравцем стартового складу (провів у стартовому складі 14 з 15-ти матчів весняної частини сезону).

Раніше повідомлялось, що Дячук опинився у списку претендентів на Golden Boy 2023.