Україна

Півзахисник дав свій коментар.

Володимир Бражко виступив на прес-конференції напередодні чвертьфінального поєдинку Євро-2023 (U-21) проти команди Франції.

"Ми грали з французами двічі, добре знаємо цю збірну. Вони нас також добре знають. Але я вважаю, що в нас уже не та команда, яка була рік тому. Ми стали ліпше грати, діяти сконтцентрованіше. Думаю, що все в нас вийде, і ми будемо перемагати.

Франція — топ-збірна, де кожен гравець — високого рівня. Але я нікого не боюся, хоч би хто грав проти мене. Так само наша команда не боїться суперника. Байдуже, хто гратиме проти мене", — наводить слова Бражко офіційний сайт УАФ.

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться 2 липня о 22:00 за київським часом.

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