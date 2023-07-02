Україна

Черговий зірковий учасник матчу, що відбудеться 5 серпня.

Легендарний воротар Челсі та збірної Чехії Петр Чех стане черговим зірковим учасником благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України.

Раніше була інформація, що у виставковому матчі візьмуть участь такі зірки, як Кларенс Зеєдорф, Жерар Піке, Джермейн Дефо, Мартін Шкртел, Шота Арвеладзе, Массімо Оддо, Джо Коул та багато інших.

Також є й українці – Євген Левченко, Євген Коноплянка та Олег Лужний.

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко будуть капітанами команд. Головним тренером команди Зінченка стане легендарний француз Арсен Венгер.

Нагадаємо, матч Game4Ukraine пройде у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж, 5 серпня.