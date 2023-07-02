Черговий зірковий учасник матчу, що відбудеться 5 серпня.
Петр Чех, Getty Images
02 липня 2023, 12:40
Легендарний воротар Челсі та збірної Чехії Петр Чех стане черговим зірковим учасником благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України.
Раніше була інформація, що у виставковому матчі візьмуть участь такі зірки, як Кларенс Зеєдорф, Жерар Піке, Джермейн Дефо, Мартін Шкртел, Шота Арвеладзе, Массімо Оддо, Джо Коул та багато інших.
Також є й українці – Євген Левченко, Євген Коноплянка та Олег Лужний.
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко будуть капітанами команд. Головним тренером команди Зінченка стане легендарний француз Арсен Венгер.
Нагадаємо, матч Game4Ukraine пройде у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж, 5 серпня.