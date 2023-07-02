Україна

Команда U-19 отримала нового наставника.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Сергія Карпенка на посаду тренера команди U-19.

Сергій Карпенко - відомий у минулому український захисник, грав за бориспільський Борисфен, харківський та київський Арсенали, вінницьку Ниву, харківський Геліос, охтирський Нафтовик, криворізький Кривбас, ФК Львів та армянський Титан. У складі цих колективів Карпенко провів 352 матчі. Закінчив ігрову кар'єру у 2017-му році у складі аматорської команди Авангард із села Бзів Київської області.

Раніше повідомлялось, що Ростислав Русин продовжив контракт із Металістом 1925.