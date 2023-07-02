Україна

Перше інтерв'ю новачка дніпрян.

Новачок Дніпра-1 Олег Горін прокоментував свій перехід в стан команди Олександра Кучера.

"Мені зателефонував Андрій Анатолійович Русол, ми поговорили та дійшли конкретики. Також мені допомагав Євген Селезньов, за що хочу йому дуже подякувати. Та й загалом, думаю, потрапити до такої команди мріє будь-який футболіст. Розумію, що маю повністю викладатися на полі, щоб заслуговувати на це місце.

На якій позиції можу зіграти? Усе життя: і у школі, і після школи – я грав в центрі поля опорного півзахисника. А коли вже прийшов до Минаю, на позицію центрального захисника мене поставив Василь Кобін. Здається, непогано це вдавалося, і тепер можу зіграти на двох позиціях. Де буду корисніший для команди, там і готовий грати", — цитує гравця офіційний сайт спортклубівців.

У новому для себе клубі Олег Горін виступатиме під шостим номером.

Відзначимо, що український центрбек має на своєму рахунку 34 поєдинки у рамках української Прем'єр-ліги, у яких він забив два голи, віддав один асист та заробив 13 жовтих карток.