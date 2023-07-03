Україна

Український хавбек висловився про перемогу над Францією U-21 в 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи.

У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 здобула сенсаційну перемогу над однолітками із Фрації (3:1), пробившись у півфінал турніру та гарантувавши собі першу в історії участь на Олімпіаді.

Центральний півзахисник молодіжної збірної України Георгій Судаков, який оформив дубль та був визнаний кращим гравцем матчу, поділився враженнями від цього протистояння.

"Мудрик правильно сказав, що раніше я віддавав такі передачі. Зараз він мені віддав, я знаю, на що він здатний, віддав схожу передачу на Віктора Циганкова. Знав, що він може віддати цю передачу, і тому мені потрібно було просто побігти у ту зону. А там уже людина з цим пасом, знає, що робити з цим м'ячем, віддав таку передачу. Моє завдання було лише приборкати цей м'яч і забити".

"Звичайно, знаємо, наскільки індивідуально сильна команда Франції. Важко проти неї грати, захищатися. Були проблеми між лініями, потім перебудувалися на п'ять захисників, Бражко сів у центр грати п'ятим захисником, стало трохи легше між лініями грати. Думаю, це найважливіша коректива".

"Наразі ще думаєм про гру з Францією, ще трохи радіємо. З завтрашнього дня вже починаємо думати про Іспанію. Зараз важко коментувати гру з Іспанією, бо проти нас грав інший склад, [у півфіналі] теж буде інший. Думаю, у першу чергу треба розібрати гру з Швейцарією, з Хорватією, і вже від цього відштовхуватися. І готуватися, бо я думаю, що ми здатні набагато більше, ніж на півфінал", — сказав Судаков в коментарі для Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21 ви можете на Football.ua. У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.

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