Україна

Український голкіпер висловився про перемогу над Францією U-21 в 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи.

У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 здобула сенсаційну перемогу над однолітками із Фрації (3:1), пробившись у півфінал турніру та гарантувавши собі першу в історії участь на Олімпіаді.

Голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від цього протистояння.

"Це було дуже складно! Далі ще складніше. Довели, що немає нічого неможливого. Маємо доводити і далі.

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Радий, що наша перемога стала і для вас радістю. Це важливо для всіх українців та тих, хто за нас вболіває.

Та традиційно стриманий у радості. Попереду багато роботи", — написав Анатолій Трубін у своєму Instagram.



Дивитися відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21 ви можете на Football.ua. У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.

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