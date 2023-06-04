На рахунку українського голкіпера 11 завойованих чемпіонських титулів.
АНДРІЙ ПЯТОВ, СКРІНШОТ З ЮТУБ-КАНАЛУ ШАХТАРЯ
04 червня 2023, 11:59
Минулого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України.
Для українського воротаря "гірників" Андрія П'ятова це був 11 чемпіонський титул у чемпіонаті України.
За кількістю чемпіонських титулів П'ятов випередив Дарійо Срну, на рахунку якого 10 трофеїв в УПЛ.
Далі йдуть Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов та Тарас Степаненко, на рахунку яких по дев'ять чемпіонських титулів.
Зазначимо, що це було 14 чемпіонство Шахтаря в чемпіонатах України.
Сьогодні, 4 червня, Шахтар проведе заключний матч сезону проти Ворскли. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.