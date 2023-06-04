Україна

На рахунку українського голкіпера 11 завойованих чемпіонських титулів.

Минулого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар обіграв Дніпро-1 (3:0) і достроково став чемпіоном України.

Для українського воротаря "гірників" Андрія П'ятова це був 11 чемпіонський титул у чемпіонаті України.

За кількістю чемпіонських титулів П'ятов випередив Дарійо Срну, на рахунку якого 10 трофеїв в УПЛ.

Далі йдуть Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов та Тарас Степаненко, на рахунку яких по дев'ять чемпіонських титулів.

Зазначимо, що це було 14 чемпіонство Шахтаря в чемпіонатах України.

Сьогодні, 4 червня, Шахтар проведе заключний матч сезону проти Ворскли. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.