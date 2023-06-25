Україна

Футболіст вже думає про майбутнє після закінчення кар'єри.

Голкіпер Шахтаря у своєму Instagram повідомив, що отримав диплом категорії B, який дозволяє працювати асистентом тренера у Першій та Другій Лізі.

"Любов до футболу в крові. Досвід потрібно вчитися використовувати з користю для наступних футбольних поколінь. Навчання продовжується", — написав футболіст.

Раніше повідомлялось, що Пятов обійшов Срну за кількістю чемпіонських титулів у складі Шахтаря.