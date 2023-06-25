Україна 25 червня 2023, 13:46 Пятов отримав тренерський диплом Футболіст вже думає про майбутнє після закінчення кар'єри. Андрій Пятов, фото - інстаграм Пятова 25 червня 2023, 13:46 Голкіпер Шахтаря у своєму Instagram повідомив, що отримав диплом категорії B, який дозволяє працювати асистентом тренера у Першій та Другій Лізі. "Любов до футболу в крові. Досвід потрібно вчитися використовувати з користю для наступних футбольних поколінь. Навчання продовжується", — написав футболіст. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Пятов (@piat30) Раніше повідомлялось, що Пятов обійшов Срну за кількістю чемпіонських титулів у складі Шахтаря. Люди Андрій Пятов Команди Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте