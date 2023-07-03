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Український вінгер — про переможний поєдинок проти Франції U-21 у чвертьфіналі молодіжного ЄВРО-2023.

У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 здобула сенсаційну перемогу над однолітками із Фрації (3:1), пробившись у півфінал турніру та гарантувавши собі першу в історії участь на Олімпіаді.

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик, який став одним із головних героїв матчу з французами, залишив коротке повідомлення в Instagram щодо вчорашньої гри.

"Вчора класно побігали з пацанами в футбольчік", — написав 22-річний українець, додавши фото з поєдинку.

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У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.