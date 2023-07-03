Український вінгер — про переможний поєдинок проти Франції U-21 у чвертьфіналі молодіжного ЄВРО-2023.
Гравці збірної України U-21 радіють голу Артему Бондаренка, getty images
03 липня 2023, 17:02
У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 здобула сенсаційну перемогу над однолітками із Фрації (3:1), пробившись у півфінал турніру та гарантувавши собі першу в історії участь на Олімпіаді.
Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик, який став одним із головних героїв матчу з французами, залишив коротке повідомлення в Instagram щодо вчорашньої гри.
"Вчора класно побігали з пацанами в футбольчік", — написав 22-річний українець, додавши фото з поєдинку.
Дивитися відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21 ви можете на Football.ua. У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.