Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу Дніпро-1 зустрінеться із Хустом, який виступає у Першій лізі України.

Для команди Олександра Кучера, яка незабаром зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів, це буде другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.

Матч пройде сьогодні, 2 липня, о 16:50 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 посилився захисником Минаю перед Лігою чемпіонів.