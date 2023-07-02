До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
Гравці Дніпра-1, СК Дніпро-1
02 липня 2023, 13:51
У рамках товариського матчу Дніпро-1 зустрінеться із Хустом, який виступає у Першій лізі України.
Для команди Олександра Кучера, яка незабаром зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів, це буде другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.
Матч пройде сьогодні, 2 липня, о 16:50 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 посилився захисником Минаю перед Лігою чемпіонів.