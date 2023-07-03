Україна

Команда Руслана Ротаня провела відновлювальне тренування.

Збірна України U-21 розпочала підготовку до півфінального поєдинку молодіжного чемпіонату Європи проти Іспанії.

Руслан Ротань дав команді перевести подих та провів відновлювальне тренування.

"Увечері українська делегація перебирається з Клуж-Напоки в Бухарест, у знайомий готель Каро, де базувалася під час матчів групового етапу.

Щодо кадрових моментів, то нападника Богдана В’юнника ще турбує пошкодження ліктя, але лікарі роблять усе можливе, щоб у середу тренерський штаб міг на нього розраховувати. Точно не допоможе команді Дмитро Криськів, який пропустить матч через перебір жовтих карток. Натомість повертається в обойму форвард Владислав Ванат, який відбув двоматчеву дискваліфікацію", — йдеться на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров заявив, що путівка до півфіналу молодіжного ЄВРО та до Олімпійських ігор — насамперед заслуга Ротаня та його штабу.