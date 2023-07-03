Україна

Капітан молодіжної збірної Франції прокоментував поразку від України.

Напередодні молодіжна збірна Франції сенсаційно поступилась представникам України в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023.

U-21. Франція — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри півзахисник та капітан "Les Bleus" Максанс Какере підбив підсумку зустрічі.

"Цей результат — суцільне розчарування. Ми просто не зробили всього необхідного, щоб виграти цей матч. Я думаю, що цей матч був у нас в руках за рахунку 1:0, але ми зробили кілька помилок, які дозволили суперникам повернутись до гри.

У другому таймі ми не знали, як зробити те, що було необхідно, аби забити гол. Ми дуже, дуже розчаровані.

Із нашого боку було чимало поганих дій. Ми володіли м'ячем більше, аніж українці, але це не принесло достатню кількість моментів. Ми грішили помилками в зоні перед власним сьогодні ввечері, не знали, як створити власні моменти, що звикли робити.

У підсумку, це все відображено в результаті гри. Ми можемо бути тільки розчаровані. Це була досяжна мета, яку ми ставили собі перед початком турніру, але ми не впоралися, тому ми беремо на себе відповідальність", — заявив французький виконавець.

У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.