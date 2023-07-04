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Українська асоціація футболу прояснила ситуацію.

Збірна України U-21 завдяки перемозі над Францією у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи гарантували собі вихід на Олімпіаду, що відбудеться у Франції в наступному році.

Українська асоціація футболу оголосила, що керувати командою на турнірі буде Руслан Ротань.

"Після завершення циклу Євро-2023 молодіжна збірна України набуде статусу олімпійської, готуватиметься до Ігор-2024, і виступатиме на ній під керівництвом Руслана Ротаня", — йдеться у заяві організації.

Зазначимо, що у турнірі зможуть брати участь гравці не старше 23 років, а також не більше трьох футболістів, які не потрапляють під цей ліміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна U-21 розпочала підготовку до матчу з Іспанією.