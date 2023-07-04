Україна

Початок заходу запланований на 17:30 за київським часом.

Сьогодні, 4 липня, відбудеться прес-конференція головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня напередодні півфінального матчу Євро-2023 проти Іспанії.

Захід у Бухаресті, де пройде матч молодіжної першості, розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, матч Іспанія – Україна відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.