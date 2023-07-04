Футболіст ще хоче пограти в Європі.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА, ФК ЛІВЕРПУЛЬ
04 липня 2023, 16:55
Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара мав пропозицію з іншого чемпіонату, проте вирішив поки не йти зі свого нинішнього клубу, повідомляє Давід Орнштейн.
За інформацією джерела, іспанець відхилив пропозицію із Саудівської Аравії. Пропозиція надійшла 32-річному півзахиснику кілька тижнів тому, але результату це не принесло. Алькантара залишиться в АПЛ наступного сезону.
Контракт футболіста з мерсисайдцями спливає у 2024 році. Минулого сезону хавбек зіграв 18 матчів в АПЛ.
Нагадаємо, Ліверпуль вже оформив два літніх трансфери: Алексіса Мак Аллістера та Домініка Собослаї.