Україна

Коуч висловився щодо домашніх матчів луганського колективу.

Новий головний тренер Зорі Ненад Лалатович прокоментував той факт, що команда гратиме домашні матчі в Києві.

"Я був у Києві. Це дуже гарне місто, знаю, що моя команда там грає. Моє велике бажання – щоб Зоря грала свої домашні матчі у рідному місті — у Луганську. Як і Шахтар у Донецьку.

Я дуже хотів би, щоб усі команди українців грали на своїх стадіонах. Як тоді, коли я раніше грав у чемпіонаті України 2004 року. Щоб вони повернулися. Це моє велике бажання. Сподіваюся, що принесу фарт, щоб він здійснився", – сказав Лалатович в інтерв'ю ютуб-каналу Зорі.

В 2007-му році Ненад закінчив професійну кар’єру та став тренером. Серед клубів, де він працював: Црвена Звезда, Борац, Войводіна, Чукарічікі, Раднічкі, Младость та молодіжні збірні команди Сербії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря проведе п'ять спарингів на зборах.