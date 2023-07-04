Україна

Луганська обласна прокуратура висунула звинувачення колишньому футбольному функціонеру та сепаратисту.

Колишній генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов, який за сумісництвом є російським колаборантом та зрадником України, отримав від Луганської обласної прокуратури підозру щодо умисного ухилення від сплати понад 5 мільйонів гривень податків під час своєї роботи у клубі УПЛ.

"За даними слідства, у 2019 році фігурант здійснив заниження податкових зобов’язань футбольного клубу Зоря на суму понад 5 млн грн. За його вказівкою у податковій звітності було відображено витрати на послуги з пошуку та укладення контрактів з двома гравцями, які фактично не було надано.

За протиправні дії правопорушнику загрожує штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – йдеться у заяві структури на офіційному сайті.

Повний текст підозри на офіційному сайті Луганської обласної прокуратури:

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну наприкінці лютого 2022 року Сергій Рафаїлов, проживаючи свої останні дні на росії, почав транслювати у своїх соціальних мережах прокремлівські та антиукраїнські інформаційні тези.