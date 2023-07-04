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Іспанський захисник — про майбутній півфінальний матч молодіжного ЄВРО-2023 проти України U-21.

У рамках півфіналу молодіжного ЄВРО-2023 на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Іспанії, з якими команда Руслана Ротаня вже зустрічалася на груповій стадії ротаційними складами, а матч тоді завершився унічию 2:2.

Лівий захисник молодіжної збірної Іспанії Серхіо Гомес, який на клубном рівні виступає за Манчестер Сіті, поділився очікуваннями від майбутнього півфінального матчу з українцями.

"Як ви сказали, першу мету у вигляді потрапляння на Олімпіаду вже досягнуто, але ми хочемо більшого. Наше покоління вже показало це.

Ми підходимо до цієї гри, щоб віддати усіх себе. Ми раді, що вже потрапили на Олімпіаду, але ми хочемо набагато більшого", — цитує слова Серхіо Гомеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.