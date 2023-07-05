Головному тренеру допомагатимуть 8 фахівців.
Тренерський штаб Шахтаря, фото - ФК Шахтар
05 липня 2023, 12:38
Донецький Шахтар оголосив фахівців, які допомагатимуть новому головному тренеру Патріку ван Леувену. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
Раймонд Аттевелд – перший асистент тренера
Оскар Ратулутра – асистент тренера
Олександр Чижов – асистент тренера
Валерій Блохін – фітнес-тренер
Карло Ніколіні – фітнес-тренер
Денніс Гентенар – тренер воротарів
Радіон Пальцун – аналітик
Дмитро Кабачок – аналітик
Раніше Сергій Палкін заявив, що якщо клуби безкоштовно підписуватимуть гравців Шахтаря, то "гірники" подадуть до суду.