Україна

Головному тренеру допомагатимуть 8 фахівців.

Донецький Шахтар оголосив фахівців, які допомагатимуть новому головному тренеру Патріку ван Леувену. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Раймонд Аттевелд – перший асистент тренера

Оскар Ратулутра – асистент тренера

Олександр Чижов – асистент тренера

Валерій Блохін – фітнес-тренер

Карло Ніколіні – фітнес-тренер

Денніс Гентенар – тренер воротарів

Радіон Пальцун – аналітик

Дмитро Кабачок – аналітик

Раніше Сергій Палкін заявив, що якщо клуби безкоштовно підписуватимуть гравців Шахтаря, то "гірники" подадуть до суду.