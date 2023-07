Коли Девід Бекхем відповідав на запитання на сцені, здавалося неминучим, що розмова рано чи пізно перейде до особи Ліонеля Мессі.

Чого він, можливо, не очікував, так це того, що хтось із глядачів спитає його, чому він придбав семиразового володаря Золотого м'яча для Інтер Маямі, а не для Солфорд Сіті – іншого клубу, співвласником якого є Бекхем, котрий базується недалеко від Манчестера та грає у четвертому дивізіоні Англії.

"Так, я співвласник Солфорд Сіті", — почав Бекхем. "І Солфорд — чудове місце. Але, очевидно, Аргентина ближча до Маямі, ніж Солфорд. Думаю, для Лео це було важливо".

Офіційно перехід Мессі в Інтер Маямі мав залишатися свого роду секретом, поки Бекхем та його колеги працюють над презентацією, про яку (можливо) буде оголошено цього тижня. Планується щось особливе, адже йдеться про особливого футболіста: переможця ЧС-2022, суперзірку світового футболу.

Важко підтримувати ефект несподіванки, коли секрет розкритий, і Мессі вже підтвердив, що замість того, щоб повернутися до Барселони, він залишить ПСЖ заради американського-канадського чемпіонату.

"Кілька тижнів тому я прокинувся від того, що на моєму телефоні було близько мільйона повідомлень. Я подумав: "Що трапилося? Зазвичай я не отримую стільки". Раптом почув, що Лео оголосив про перехід до Маямі. Очевидно, це для мене не було сюрпризом.

Я завжди казав, що якщо я матиму можливість привезти до Маямі найкращих гравців, на якому б етапі кар'єри вони не знаходилися, я зроблю це. Я завжди брав на себе це зобов'язання перед уболівальниками.

Це важливий момент для нас, коли я чую, що один із найкращих гравців, який виграв у футболі все, хоче грати за мою команду", — сказав Бекхем.

Це були перші публічні слова Бекхема про підписання контракту з Мессі, і вони були вимовлені в синагозі Сент-Джонс-Вуд-Юнайтед на півночі Лондона в рамках емоційної бесіди "Уроки лідерства" для нещодавно створеної стипендії Ліри Вінстон.

Леді Вінстон, відомий єврейський педагог, померла 2021 року. Її син Бен — друг Бекхема та співвиконавчий продюсер американського телешоу "Найпізніше шоу з Джеймсом Корденом".

Це привело майже 700 людей у синагогу для 90-хвилинної сесії питань і відповідей, яка послужила нагадуванням про те, що через 10 років після того, як він пішов з гри, привабливість Бекхема виходить далеко за межі футболу.

Крім того, були питання про проведений час Бекхема в Манчестер Юнайтед, Реалі, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілані, ПСЖ та про всі моменти у професійній кар'єрі гравця, який провів 115 матчів за збірну Англії.

На ЧС-1998 Бекхем отримав червону картку в матчі проти збірної Аргентини. Через стільки років він все ще розчарований. "Я все ще думаю про це майже щотижня", — сказав Бекхем. "Без сумніву, я ще не відійшов від цього".

Були ностальгічні спогади про гол зі штрафного у ворота Греції, який вивів Англію на наступний чемпіонат світу та реабілітував його в очах уболівальників.

Але були й питання від ділових людей, яким потрібна професійна рада. Деякі глядачі запитували думку Бекхема про добро і зло соціальних мереж. Один хлопець хотів обговорити, що пішло не так у Юнайтед після виходу на пенсію сера Алекса Фергюсона у 2013 році. Але була й мати, яка просила пораду: як поєднати футбольні мрії її синів зі шкільним життям.

Бекхем сліпуче посміхнувся і звернувся до хлопців, що сиділи поруч із нею. "Пам'ятайте, — сказав він, — мама завжди має рацію".

An honour to be in the audience as the excellent @benwinston hosted a conversation with his friend #DavidBeckham on ‘Lessons in Leadership’, for the launch of the ‘Lira Winston Fellowships.’ Great stories and leadership advice. But most of all, just a very humble gent. @JW3London pic.twitter.com/LARj33L2wH