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До вашої уваги інтерв'ю співвласника Інтер Маямі.

Коли Девід Бекхем відповідав на запитання на сцені, здавалося неминучим, що розмова рано чи пізно перейде до особи Ліонеля Мессі.

Чого він, можливо, не очікував, так це того, що хтось із глядачів спитає його, чому він придбав семиразового володаря Золотого м'яча для Інтер Маямі, а не для Солфорд Сіті – іншого клубу, співвласником якого є Бекхем, котрий базується недалеко від Манчестера та грає у четвертому дивізіоні Англії.

"Так, я співвласник Солфорд Сіті", — почав Бекхем. "І Солфорд — чудове місце. Але, очевидно, Аргентина ближча до Маямі, ніж Солфорд. Думаю, для Лео це було важливо".

Офіційно перехід Мессі в Інтер Маямі мав залишатися свого роду секретом, поки Бекхем та його колеги працюють над презентацією, про яку (можливо) буде оголошено цього тижня. Планується щось особливе, адже йдеться про особливого футболіста: переможця ЧС-2022, суперзірку світового футболу.

Важко підтримувати ефект несподіванки, коли секрет розкритий, і Мессі вже підтвердив, що замість того, щоб повернутися до Барселони, він залишить ПСЖ заради американського-канадського чемпіонату.

"Кілька тижнів тому я прокинувся від того, що на моєму телефоні було близько мільйона повідомлень. Я подумав: "Що трапилося? Зазвичай я не отримую стільки". Раптом почув, що Лео оголосив про перехід до Маямі. Очевидно, це для мене не було сюрпризом.

Я завжди казав, що якщо я матиму можливість привезти до Маямі найкращих гравців, на якому б етапі кар'єри вони не знаходилися, я зроблю це. Я завжди брав на себе це зобов'язання перед уболівальниками.

Це важливий момент для нас, коли я чую, що один із найкращих гравців, який виграв у футболі все, хоче грати за мою команду", — сказав Бекхем.

Це були перші публічні слова Бекхема про підписання контракту з Мессі, і вони були вимовлені в синагозі Сент-Джонс-Вуд-Юнайтед на півночі Лондона в рамках емоційної бесіди "Уроки лідерства" для нещодавно створеної стипендії Ліри Вінстон.

Леді Вінстон, відомий єврейський педагог, померла 2021 року. Її син Бен — друг Бекхема та співвиконавчий продюсер американського телешоу "Найпізніше шоу з Джеймсом Корденом".

Це привело майже 700 людей у синагогу для 90-хвилинної сесії питань і відповідей, яка послужила нагадуванням про те, що через 10 років після того, як він пішов з гри, привабливість Бекхема виходить далеко за межі футболу.

Крім того, були питання про проведений час Бекхема в Манчестер Юнайтед, Реалі, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілані, ПСЖ та про всі моменти у професійній кар'єрі гравця, який провів 115 матчів за збірну Англії.

На ЧС-1998 Бекхем отримав червону картку в матчі проти збірної Аргентини. Через стільки років він все ще розчарований. "Я все ще думаю про це майже щотижня", — сказав Бекхем. "Без сумніву, я ще не відійшов від цього".

Були ностальгічні спогади про гол зі штрафного у ворота Греції, який вивів Англію на наступний чемпіонат світу та реабілітував його в очах уболівальників.

Але були й питання від ділових людей, яким потрібна професійна рада. Деякі глядачі запитували думку Бекхема про добро і зло соціальних мереж. Один хлопець хотів обговорити, що пішло не так у Юнайтед після виходу на пенсію сера Алекса Фергюсона у 2013 році. Але була й мати, яка просила пораду: як поєднати футбольні мрії її синів зі шкільним життям.

Бекхем сліпуче посміхнувся і звернувся до хлопців, що сиділи поруч із нею. "Пам'ятайте, — сказав він, — мама завжди має рацію".

An honour to be in the audience as the excellent @benwinston hosted a conversation with his friend #DavidBeckham on ‘Lessons in Leadership’, for the launch of the ‘Lira Winston Fellowships.’ Great stories and leadership advice. But most of all, just a very humble gent. @JW3London pic.twitter.com/LARj33L2wH — Simon Brunner (@SimonAHPInfo) July 2, 2023

Всього за кілька хвилин ходьби від зебри на Еббі-Роуд, що прославилася завдяки обкладинці альбому "Бітлз", були також нагадування про те, що нині 48-річний батько чотирьох дітей колись пережив свою власну форму "бітломанії".

Голос однієї жінки тремтів, коли їй передали мікрофон і дали можливість поставити запитання людині, яка шість років була капітаном збірної Англії. Вона сказала, що це щось "емоційне та дуже особливе".

Потім була історія: Бекхем розповів про свій знаменитий гол у ворота Вімблдона, коли півзахисник, тоді ще 21-річний гравець, випробував удачу прямо зі своєї половини поля та забив із 60 ярдів.

Усі пам'ятають той гол і переможний вираз обличчя Бекхема з розкинутими руками. Про що люди, можливо, ніколи не чули, то це про реакцію в гостьовій роздягальні Селхерст Парк і про те, що він розповів нам, зокрема, про Фергюсона.

"Одним із моїх кумирів був Ерік Кантона, — сказав Бекхем. — Він мало що говорив. Але він підійшов до мене після гри і сказав: "Девід… який гол".

Я підійшов до боса. Я думав, він скаже: "Чудовий гол" і обійме мене. Він сказав у автобусі: "Ні з ким не розмовляй". Але це був його спосіб захистити мене. Він не хотів, щоб я говорив із якими-небудь ЗМІ, бо знав, до чого приведе цей гол.

Бекхем став одним із найвідоміших людей на планеті, не лише як футболіст, а й як лідер моди та культури.

Ця слава, як визнав Бекхем, призвела до деяких напружених відносин між ним та Фергюсоном, особливо після того, як він почав зустрічатися з Вікторією Адамс, тоді поп-зіркою Spice Girls, а тепер його дружиною, з якою він разом уже 24 роки.

"Я завжди відчував, що почну свою кар'єру в Манчестер Юнайтед і закінчу її в Манчестер Юнайтед", — сказав Бекхем. "Я в жодному разі не збирався йти і не хотів грати ні за якийсь інший клуб".

То що він відчував улітку 2003 року, коли дізнався, що Фергюсон вирішив його продати? "Протягом наступних трьох років я навіть не міг дивитись ігри Юнайтед по телевізору".

Темою цієї розмови було лідерство, і якими натягнутими не були б стосунки з Фергюсоном, було помітно, скільки поваги було в голосі Бекхема, коли він говорив про свого колишнього менеджера.

Він також згадав, що в дитинстві була ще одна форма "жорсткої любові", яку він випробував з боку свого батька Теда, який працював газовиком. Наскільки жорсткої? "Раніше я плакав щоразу, коли сідав у машину після ігор. Як би я не грав, він завжди вказував на те, що я зробив неправильно", — сказав Бекхем.

"Єдиний раз, коли я пам'ятаю, як батько похвалив мене, він казав: "Хлопче, ти зробив це" або "Хлопче, ти молодець", — це коли я зіграв свій сотий матч за збірну Англії".

Зрозумійте правильно. Він допоміг створити силу характеру, яка означала, що Девід міг подолати найважчі періоди своєї кар'єри. Тому що, скажімо, були часи, коли Бекхем викликав ненависть.

Щоб проілюструвати цей момент, Бекхему нагадали про його удар по аргентинцю Дієго Сімеоне на чемпіонаті світу 1998 року у Франції. Це призвело до того, що ЗМІ жорстко засудили Бекхема.

Заголовок на першій смузі Daily Mirror — "10 героїчних левів, один дурний хлопчик". А найгіршим проявом ненависті було опудало Бекхема з петлею на шиї біля одного із лондонських пабів. Через чверть століття це видається немислимим.

Бекхем зазначив, що він радий, що у сучасному світі приділяють увагу психологічному здоров'ю.

"Це було важко, але моїй сім'ї було важче, ніж мені", — сказав Бекхем. "Я намагаюся не піддаватися емоціям, але саме це турбувало мене найбільше у світі".

"Я пам'ятаю, як мій дідусь подзвонив мені і сказав: "Девіде, люди стукають у двері і кажуть, що ти підвів всю країну і підвів усю свою сім'ю, що мені сказати?".

"Я не міг їздити Лондоном. Я не міг ходити Лондоном. Я не міг ходити в ресторани. Я не міг ходити в бари. Навіть мої друзі не хотіли зустрічатися зі мною. Вони знали, що мене ображатимуть. Якщо я зупинявся на світлофорі, люди били чи плювали в мою машину".

"Такого роду речі відбувалися зі мною щодня протягом кількох років".

У ці дні Бекхем відданий команді, яка посідає останнє місце в таблиці Східної конференції після 19 ігор цього сезону MLS.

За його словами, це був один із найскладніших, але в той же час найкращих досвідів у його кар'єрі, враховуючи, що Інтер Маямі було створено лише п'ять років тому. Для них будується новий стадіон Маямі Фрідом Парк, і Бекхем очікує, що з огляду на підписання Мессі попереду будуть "захоплюючі часи".

Бекхем говорив про цінності та про важку роботу, про те, щоб подавати приклад, ніколи не дозволяти самозаспокоєності брати верх та бути відданим своїй професії.

Він сказав, що його зворушило, що Рой Кін, якому важко догодити, його колишній капітан у Юнайтед, часто вихваляв його трудову етику та професіоналізм, на відміну від підозр Фергюсона, що Бекхема може відволікати його слава та спосіб життя.

На жаль, Бекхема не запитали, наскільки складно йому було прибрати Філа Невілла, свого давнього друга та колишнього товариша з МЮ, з посади тренера Маямі минулого місяця.

Бекхем допомагає Netflix зняти біографічний фільм про своє життя.

"У роздягальні був один лідер. Я був явно засмучений. Тоні Адамс обійняв мене і сказав: "Синку, не переживай. Ти припустився помилки. Не зациклюйся". Він був неймовірний щодо мене, і я ніколи не забуду цей момент", — згадав Бекхем той самий матч проти збірної Аргентини, коли його було видалено за неспортивну поведінку щодо Дієго Сімеоне.

По матеріалам The Athletic