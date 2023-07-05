Стало відомо, у яких комплектах зіграють команди у поєдинку Євро-2023.
Іспанія (U-21) - Україна (U-21) / Фото: Associated Press
05 липня 2023, 14:30
У півфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України зіграє проти однолітків з Іспанії.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, команда Руслана Ротаня вийде на поле у футболках та шортах жовтого кольору.
Збірна Іспанії, ймовірно, зіграє у червоних футболках та синіх шортах.
Наш голкіпер буде у зеленій формі.
Нагадаємо, матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.