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Український голкіпер поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Воротар молодіжної збірної України Анатолій Трубін прокоментував поразку своєї команди у півфіналі Євро-2023 проти Іспанії (1:5).

"Все склалося в одну купу. Я не буду казати, що це через втому. Може десь ми неправильно налаштували себе, тому було важко. Для мене найбільше розчарування, що ми закінчуємо свій шлях на Євро таким рахунком і такою грою.

Ця команда, цей колектив заслуговує більшого. Те, як ми розпочинали з першого дня і прийшли до цього... Звісно хотілося б якось переграти, але це буде для нас такий урок, що потрібно ще більше працювати.

Дякую нашим вболівальникам, що вони в нас вірили. На жаль, ми сьогодні не змогли, але ми повернемося сильнішими і будемо радувати своєю грою.

Це не те щоб Іспанія виграла, скоріш Україна програла. Помилки індивідуальні, командні. Я також можу виділити голкіпера іспанців, у нас було декілька хороших шансів, але він був на висоті", — cказав Трубін в інтерв'ю Суспільне.

У фіналі молодіжного Євро-2023 збірна Іспанії зіграє проти Англії, яка напередодні обіграла Ізраїль. Фінал відбудеться 8 липня, о 19:00 за київським часом.