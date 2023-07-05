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Онлайн-трансляція півфіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед команд U-21.

У рамках півфіналу молодіжного Євро-2023, що проходить у Румунії та Грузії серед команд вікової категорії U-21, збірна України зустрінеться з однолітками з Іспанії.

Команда Руслана Ротаня без поразок пройшла груповий етап у досить складному квартеті. Потім у чвертьфіналі українці обіграли одного із фаворитів — збірну Франції (3:1), завдяки чому вибороли путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

Матч Іспанія U-21 — Україна U-21 пройде сьогодні, 5 липня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за його подіями можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Відео онлайн-трансляція матчу Іспанія U-21 — Україна U-21

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє проти Іспанії у жовтій формі.

Зазначимо, що іспанці були суперниками збірної України на груповому етапі. Матч закінчився із рахунком 2:2.