U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 5 липня 2023 року, 19:00.

У рамках півфіналу молодіжного Євро-2023 збірна Англії впевнено обіграла Ізраїль із рахунком 3:0.

Перемогу "левам" принесли забиті м'ячі у виконанні Гіббс-Вайта, Палмера та Арчера.

Також додамо, що на 17 хвилині англійці зусиллями Гіббса-Вайта не реалізували пенальті.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2023 збірна Англії зіграє з переможцем пари Іспанія – Україна, де зараз відбувається другий тайм.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ізраїль U-21 — Англія U-21 у матчі 1/2 фіналу ЄВРО-2023:

Ізраїль U-21 — Англія U-21 0:3

Голи: Гіббс-Вайт, 41, Палмер, 63, Арчер, 90

На 17-й хвилині Морган Гіббс-Вайт (Англія) не забив пенальті (промах).

Ізраїль U-21: Царфаті — Джабер, Лемкін, Коен, Ревіво — Хагаг (Халаїлі, 56), Азулай (Білеві, 75), Гандельман (Фереде, 89), Лаюс (Горно, 56) — Тургеман (Абу-Рамі, 89), Глух.



Англія U-21: Траффорд — Гарнер, Гарвуд-Белліс, Колвілл, Томас — Палмер, Гомес (Скіпп, 78), Джонс (Дойл, 88), Гіббс-Вайт (Мадуеке, 78) — Сміт-Роу (Елліотт, 75), Гордон (Арчер, 74).



Попередження: Тургеман, Лемкін — Колвілл