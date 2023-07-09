Денис Мірошниченко (п. Олександрія, 0,23), Олег Горін (з. Минай, ва), Роман Мисак (в. Алашерт, ва), Едуард Сарапій (з. Металіст, ва), Валерій Юрчук (в. Львов, по), Білл (н. Сампайо Корреа, по), Сергій Горбунов (з. Карпати, по), Марк Гуал (н. Ягеллонія, по), Сергій Логінов (з. Олександрія, по), Феліпе Пірес (н, Волос, по), Максим Соловйов (п. Прикарпатьє, по), Мирослав Зновенко (в. Металіст, по), Нельсон Монте (з. Шавіш, по)

Сергій Логінов (з. Олександрія, ва), Рональд Матарріта (з. Аріс, ва), Валерій Лучкевич (з. Колос, ва), Марк Гуал (н. Легія, ва), Мирослав Зновенко (в, бк), Віталій Федорів (з. Металіст, по), Олександр Каплієнко (з. Металіст, по), Вячеслав Танковський (п. Металіст, по), Євген Підлепенць (н. Металіст, по), Пеглоу (н. Інтернасьональ, по), Хайнер з. Азуріз, по), Габріель Гомес (з. Інтер Де Мінас, по), Фарес Балулі (п. Металіст, по), Едуард Сарапій (з. Металіст, по), Владислав Рибак (в. Металіст, по)