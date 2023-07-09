Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
бк — без клуба
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості України у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли
Євген Паст (в. Чорноморець, ва), Андрій Кухарук (п. Інгулець, ва), Олександр Кучеренко (п. Інгулець, ва), Максим Марусіч (н. Інгулець, ва), Євгеній Шевченко (з. Епіцентр, ва), Артем Данилюк (з. Буковина, по) Владислав Тишинінов (п. Агробізнес, ва), Геннадій Пасіч (п. ЛНЗ, ва), Дмитро Поворзнюк (н. бк), Микола Квасний (з. бк), Олександр Лебеденко (п. бк), Олександр Маткобожик (з. бк)

Прийшли

Пішли
Даніїл Єрмолов (в. Кремень, 0,05), Еннур Тотре (п. Шкендія, по), Данило Кравчук (н. Інгулець, по), Давід Пуцлін (п. Вараждин, по), Наджеєб Якубу (з. Ільвес, по), Вінсент Тілль (п. АІК, по) Давід Пуцлін (п. Наньтун, ва), Рікардо Лопес (н. Сувон, ва), Василь Кравець (з. бк), Сергій Яворський (з. бк), Іван Пономаренко (в. бк), Андрій Кравчук (п. бк), Марлісон (н. Фігейренсе, по)

Прийшли

Пішли
Андрій Ярмоленко (н. Аль-Айн, ва), Микита Бурда (з. Зоря, по), Сідклей (з. ЦСКА 1948, по), Ахмед Алібеков (п. Львов, по), Микита Кравченко (з. Колос, по), Денис Кузик (з. Львов, по), Артем Бєсєдін (н. Омонія, по), Томаш Кендзьора (з. ПАОК, по), Богдан Білошевський (п. Олександрія, по), Євген Ісаєнко (н. Колос, по), Вітіньо (н. Атлетіко Паранаенсе, по), Жерсон Родрігес (н. Аль-Вахда, по), Гіо Цитаїшвілі (н. Лех, по), Фран Соль (н. Малага, по), Євген Смирний (р. Колос, по), Володимир Бражко (п. Зоря, по), Вікентій Волошин (п. Олександрія, по), Крістіан Біловар (з. АЕЛ, по), Сергій Булеца (п. Зоря, по) Фран Соль (н. АЕК, ва), Артем Бесєдін (Ордабаси, ва), Микита Бурда (з. Колос, ва), Денис Бойко (в. Полісся, ва), Гіо Цитаїшвілі (Динамо Батумі, ор), Микита Кравченко (з. Полісся, ор)

Прийшли

Пішли
Денис Мірошниченко (п. Олександрія, 0,23), Олег Горін (з. Минай, ва), Роман Мисак (в. Алашерт, ва), Едуард Сарапій (з. Металіст, ва), Валерій Юрчук (в. Львов, по), Білл (н. Сампайо Корреа, по), Сергій Горбунов (з. Карпати, по), Марк Гуал (н. Ягеллонія, по), Сергій Логінов (з. Олександрія, по), Феліпе Пірес (н, Волос, по), Максим Соловйов (п. Прикарпатьє, по), Мирослав Зновенко (в. Металіст, по), Нельсон Монте (з. Шавіш, по) Сергій Логінов (з. Олександрія, ва), Рональд Матарріта (з. Аріс, ва), Валерій Лучкевич (з. Колос, ва), Марк Гуал (н. Легія, ва), Мирослав Зновенко (в, бк), Віталій Федорів (з. Металіст, по), Олександр Каплієнко (з. Металіст, по), Вячеслав Танковський (п. Металіст, по), Євген Підлепенць (н. Металіст, по), Пеглоу (н. Інтернасьональ, по), Хайнер з. Азуріз, по), Габріель Гомес (з. Інтер Де Мінас, по), Фарес Балулі (п. Металіст, по), Едуард Сарапій (з. Металіст, по), Владислав Рибак (в. Металіст, по)

Прийшли

Пішли
Едуардо Гуерреро (н. Маккабі Т.-А., 0,5), Владислав Бугай (н. Львов, ва), Іван Головкін (н. Інгулець, ва), Шахаб Захеді *н. Академія Пушкаша, по), Юрій Тлумак (п. Карпати, по), Даниїл Алефіренко (в. Чорноморець, по) Максим Казаков (п. Дружба, ва), Павло Полегенько (з. Карпати, ва), Максим Хлань (п. бк), Захеді Шахаб (н. Персеполис, ор), Сергій Булеца (п. Динамо, по), Олег Данченко (з. АЕК, по), Володимир Бражко (п. Динамо, по), Микита Бурда (Динамо, по), Владислав Погорілий (н. Шахтар, по)
 

Прийшли

Пішли
Валентин Горох (в. Олександрія, 0,1), Валерій Лучкевич (з. Дніпро-1, ва), Валерій Бондаренко (з. Шахтар, ва), Андрій Цуріков ((з. Олександрія, ва), Олександр Демченко (п. Чорноморець, ва), Микита Бурда (з. Динамо, ва), Дієго Каріока (н. Сумгайіт, по), Антон Салабай (н. Диназ, по), Станіслав Мораренко (п. Диназ, по) Станіслав Мораренко (п. Металіст, ва), Сергій Чоботенко (з. Полісся, ва), Олексій Зозуля (з. бк), Володимир Лисенко (н. зк), Євген Новак (з. зк), Євгеній Ісаенко (н. Динамо, по), Микита Кравченко (з. Динамо, по), Євген Смирний (п. Динамо, по), Кирило Попов (н. Динамо, по)

Прийшли

Пішли
Олег Кожушко (н. Олександрія, ва), Олексій Хобленко (н. Карпати, по) Євген Банада (п. ЛНЗ, ва), Богдан Сарнавскій (в. бк), Євген Опанасенко (з. бк), Віталій Вернидуб (з. бк), Айван Дібанго (з. Левадія, по), Артур Микитішин (н. Шахтар-19, по), Жан-Морел По (н. Ісмаілі, по)
 

Прийшли

Пішли
Максим Прядун (н. Металіст, 0,15), Петро Стасюк (з. Сабаіл, ва), Владислав Наумець (п. Металіст, ва), Назарій Муравський (з. Львов, ва), Геннадій Пасіч (п. Верес, ва), Євген Банада (п. Кривбас, ва), Максим Ковальов (з. Інгулець, ва), Герман Пеньков (в. Минай, ва) Владислав Нехтій (п, бк), Антон Євдокимов (п, бк), Микита Полулях (п. бк), Ярослав Галенко (н. бк), Олег Синьогуб (з. бк), Деніс Шеліхов (в, бк), Ігор Солдат (з. бк), Назарій Муравський (з. Львов, во)

Прийшли

Пішли
Максим Коваленко (в. Нива В, по) Михайло Шершень (з. Інгулець, ва), Віталій Пономар (н. бк), Дмитро Капінус (з. Шахтар, по)
 

Прийшли

Пішли
Іван Демиденко (н. Астерас, ва), Юрій Кравчук (з. Металіст, ва), Іван Станкович (п. Хуст, по), Владислав Чушенко (з. Маріуполь, по), Вадим Мердеєв (н. Хуст, по) Олег Горін (з. Дніпро-1, ва), Герман Пеньков (в. ЛНЗ, ва), Антон Байдал (н. бк), Михайло Шишка (п. бк), Іван Трубочкін (з. бк), Руслан Паламар (п. бк), Юрій Коломоєць (н. бк), Ігор Гончар (з. бк), Юрій Кравчук (з. Металіст, по), Олександр Мельник (з. Олександрія, по), Андрій Булеза (з. Шахтар-19, по)

Прийшли

Пішли
Владислав Приймак (п. Карпати, ва), Ростислав Тарануха (н. Карпати, ва), Олександр Рибка (в. Львов, ва), Артем Вовкун (з. Львов, ва), Ігор Мединський (н. Карловац, ва) Євген Корохов (з. Нива, ва), Артем Терехов (з. бк), Олександр Батальський (з. бк), Максим Поколтилюк (п. бк), Дмитро Олійник (п. бк), Олег Бородай (з. бк), Олексій Савченко (п. бк), Станіслав Василенко (н. Подольє, ор), Максим Єрмоленко (н. Чорноморець, по)

Прийшли

Пішли
Сергій Логінов (з. Дніпро-1, ва), Іван Калюжний (п. Керала, по), Олександр Мельник (з. Минай, по), Артур Авагімян (н. Чорноморець, по) Денис Мірошниченко (з. Дніпро-1, 0,23), Валентин Горох (в. Колос, 0,1), Олег Кожушко (н. Кривбас, ва), Еміль Мустафаєв (п. Полісся, ва), Андрій Цуріков (з. Колос, ва), Богдан Білошевський (п. Динамо, по), Валерій Бондаренко (з. Шахтар, по), Вікентій Волошин (п. Динамо, по), Сергій Логінов (з. Дніпро-1, по)
 

Прийшли

Пішли
Володимир Рудюк (п. Прикарпатьє, по), Олексій Сич (з. Кортрейк, по), Віктор Бабічин (в. Нові Санжари, по) Віктор Бабічин (в. бк)
 

Прийшли

Пішли
В'ячеслав Танковський (п. Металіст, 0,15), Мозес Жаржу (з. Фортун, ва), Чиджоке Аніагбосо (в. Гьянт Брілліарс, ва), Денис Бойко (в. Динамо. ва), Сергій Чоботенко (з. Колос, ва), Артем Шабанов (з. Фехервар, ва),, Еміль Мустафаєв (п. Олександрія, ва), Микита Кравченко (з. Динамо, ор) Данило Волинець (п. бк), Ілля Чередниченко (н. бк), Андрій Власюк (з. бк), Максим Андрющенко (н. бк)

Прийшли

Пішли
Богдан Бойчук (н. Металіст, ва), Олег Білик (в. Інгулець, ва), Олексій Шевченко (в. Шахтар, ва), Йон Спорн (п. Целе, ва), Вандерсон (п. Паневежис, по), Іван Бобко (п. Карпати, по), Максим Єрмоленко (н. Оболонь, по) Євген Паст (в. Верес, ва), Олександр Демченко (п. Колос, ва), Євген Задоя (п. бк), Євген Селін (з. бк), Максим Білий (з. бк), Сергій Політило (п. бк), Олександр Гладкий (н. бк), Дмитро Юсов (н. бк), Дмитро Непогодов (в. бк), Артур Авагімян (н. Олександрія, по), Даніїл Алефіренко (н. Зоря, по)

Прийшли

Пішли
Даніл Кастільо (п. ЛДУ Кіто, 0,8), Олексій Кащук (н. Сабах, по), Богдан Вьюнник (н. Грацер, по) Оларенважу Кайоде (н. Умранієспор, по), Тете (н. Лестер, по), Дмитро Капінус (з. Металіст 1925, по), Вінісіус Тобіас (з. Реал, по), Денис Світюха (н. Льєйда, по), Олександр Драмбаєв (з. Зюлте-Варегем, по), Маркіньос Сіпріано (з. Крузейро, по), Манор Соломон (н. Фулгем, по), Марлон (з. Монца, по), Максим Чех (п. Сабаіл, по), Валерій Бондаренко (з. Олександрія, по) Невен Джурасек (п. Аріс, ва), Валерій Бондаренко (з. Колос, ва), Олексій Шевченко (в. Чорноморець, ва), Андрій Пятов (в. зк), Олександр Драмбаєв (з. Осієк, ор), Богдан Михайличенко (з. Андерлехт, зо)