Україна

Угода із 30-річним футболістом розрахована на один рік.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Чорноморця Дмитром Юсовим.

Угода із 30-річним футболістом розрахована на один рік.

У складі харківської команди Дмитро виступатиме під 14 номером.

Минулого сезону Юсов провів 19 матчів у складі "моряків", у яких відзначився чотирма голами.

Раніше повідомлялося, що Мозіль підписав новий контракт з Металістом 1925.