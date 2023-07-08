Угода із 30-річним футболістом розрахована на один рік.
Дмитро Юсов, ФК Металіст 1925
08 липня 2023, 12:34
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Чорноморця Дмитром Юсовим.
Угода із 30-річним футболістом розрахована на один рік.
У складі харківської команди Дмитро виступатиме під 14 номером.
Минулого сезону Юсов провів 19 матчів у складі "моряків", у яких відзначився чотирма голами.
Раніше повідомлялося, що Мозіль підписав новий контракт з Металістом 1925.