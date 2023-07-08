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Артем Гагарін розказав про реалії чоловічого і жіночого футболу в Україні.

Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував реальності чоловічого та жіночого футболу в Україні, а також розповів про нову емблему криворізького клубу.

"Кожен раз мене щось дивує. Постійно! Здавалося, я вже бачив все — але ні. І клуби, і деякі люди, і рішення якісь — все це деколи викликає подив. Колись я робив сюжети у Верховній Раді, підходив з мікрофоном до нардепів, спілкувався. І для себе зрозумів: по структурі там все дуже схоже на шоу-бізнес. Всі різні: національності, соціальні прошарки, характери.

Ми в "Кварталі" теж були всі різні. І одна людина це все тримала разом і з усіма знаходила спільну мову. Футбол потім — така ж історія. Майже як "Квартал". Але український футбол — це не "Квартал", це — "Дизель-Шоу". Але водночас дуже цікаво! Знаєте, якби все було класно в українському футболі — думаю, 60% людей, які ним зараз займаються, не робили би цього.

Я хоч і являвся людиною нефутбольною, але був футбольним фанатом. Саме тому ось цей Вболівальник в мені більший, ніж Функціонер. Тепер якщо виникає будь-яка проблема — я одразу намагаюсь опинитись всередині неї, максимально зануритись.

Ми плануємо прибрати м’яч з нашої емблеми. Згадується, як дехто з УАФ на 30-річчя Асоціації говорив, що на їхньому лого неодмінно має бути м’яч. На що я відповів: ніхто ж не здогадається без того м’яча, що УАФ в нашій країні займається футболом.

По-перше, ми розглядаємо спрощений варіант, у якому лишаються тільки наші полоси, яких є шість, і надписи: Кривбас, Кривий Ріг тощо. Є і друга, яку ми можемо зробити для нової форми на новий сезон.

Легендарний матч Кривбасу проти Парми? У 1999 році я був на тому матчі, мені тоді було 14 років. Я плакав у кінці гри! У нас в клубі працює адміністратором людина, яка тоді отримала червону картку — Ігор Дорошенко. Його вилучили на 21 хвилині. До того ми гарно виглядали, був рахунок 0:0 — але в меншості стало дуже важко. 2:3 було в Італії, такі шанси хороші мали, а вдома поступились 0:3…

Жіночий Кривбас? Ідея драйвити цю історію з Ютуб-каналом і медійною підтримкою виникла у мене ще на старті. Ще до того, як клуби УПЛ почали зобов’язувати мати свої жіночі команди, ми вже почали над цим працювати. І одна людина у Кривому Розі, яка має безпосереднє відношення до міського футболу, мені сказала: "Артеме, ну де жіночий футбол і де Кривий Ріг?". На що я відповів: "Вибачаюсь, дві найкращі футболістки України за всі часи — Ходорєва та Апанащенко, — уродженки нашого міста!".

Кривий Ріг — жіночий футбольний край! Вважаю, зараз цей вид футболу розвивається найбільш стрімко. Не пляжний, не міні, а саме жіночий. Безумовно, ця ніша буде зростати й надалі. Ось зараз жіночий Кривбас — у Лізі чемпіонів. Кайфово ж звучить! Або заголовок: Кривбас переміг київське Динамо 6:0. Це круто.

Ми використовуємо соцмережі, щоби максимально залучити дітей у футбольне життя. Таким чином збільшується наша Академія. Зараз у нас є дівочі команди різного віку. Серіал Футболістка дав сильний поштовх! Був великий ажіотаж, телефонували з різних міст і цікавились, як до нас потрапити", - наводить слова Гагаріна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Віталій Вернидуб закінчив професійну кар'єру.