Україна

Тренер вирішив залучити молодь.

Троє гравців Кривбасу U-19 відправляться з першою командою на закарпатські збори, про це повідомляє пресслужба клубу.

Доводити свою необхідність тренерському штабу будуть захисник Володимир Вілівальд, а також хавбеки Захар Карпусь та Арсеній Кілєвий. Крім того, Юрій Вернидуб перегляне ще двох молодих футболістів з команди U-19, прізвища яких поки не розголошують.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривбас запланував ще два контрольні матчі на другому зборі.