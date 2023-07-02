Тренер вирішив залучити молодь.
Фото - телеграм Кривбасу
02 липня 2023, 15:58
Троє гравців Кривбасу U-19 відправляться з першою командою на закарпатські збори, про це повідомляє пресслужба клубу.
Доводити свою необхідність тренерському штабу будуть захисник Володимир Вілівальд, а також хавбеки Захар Карпусь та Арсеній Кілєвий. Крім того, Юрій Вернидуб перегляне ще двох молодих футболістів з команди U-19, прізвища яких поки не розголошують.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривбас запланував ще два контрольні матчі на другому зборі.