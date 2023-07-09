Україна

Денис — про свій перехід в житомирську команду.

Новачок Полісся Денис Бойко розповів, чому вирішив обрати житомирський клуб.

"У якийсь момент ми вирішили з родиною, що ми хочемо залишитись в Україні. Це і був один із керуючих аспектів, чому ми обрали Полісся. Чому я кажу ми — бо для мене дуже важлива думка моєї родини про те, де ми будемо жити, де ми будемо знаходитись, де буде в школу ходити мій син. Житомир неподалік від Києва. Це, напевно, один із найголовніших чинників.

Мене сильно підкупив той проєкт, який робиться в команді Полісся. Те, як президент клубу бачить розвиток команди, що він робить для міста, для цієї команди. Коли я вперше побачив базу, то перше, що я подумав — це щось сучасне і європейське. Я був в європейських клубах, бачив бази там, бачив умови для футболістів, які там поля, які відновлювальні комплекси. Я можу сказати, що це щось дуже і дуже круте. І мало команд у Європі мають такі умови для праці та розвитку. Це ще один із чинників, чому я обрав Полісся.

Ну, і ще один важливий чинник — це тренерський штаб. Юрія Миколайовича Калітвінцева я знаю дуже давно, ще по роботі в Динамо-2. Ми зідзвонились із ним і він сказав: "Ми чекаємо тебе". Для мене це було найголовнішим, бо коли тренер розмовляє з гравцем і каже, що команда чекає на нього, то це має дуже велике значення. Насамперед для гравця. Коли головний тренер висловлює якусь довіру. Для мене дуже цікава робота з тренером воротарів — Михайлом Володимировичем Федуновим. Доволі молодий на тренерському шляху, скажімо так, але дуже прогресивний. Дуже цікаво працювати із ним. Завжди я знаходжу щось нове для себе на тренуванні. Хоч я і не молодий гравець, скажімо так, але я стараюсь знаходити щось цікаве і розвиватись.

Усі ці чинники були для мене дуже важливими. Можна якісь виділяти, але я об‘єднав їх всі в один", — цитує голкіпера офіційний сайт клубу.

Раніше Полісся презентувало нову форму на наступний сезон, підтримавши екологічну стратегію Nike.