Україна

Слова коуча Полісся після нічиєї в спарингу.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував нічию з Рапідом (1:1) в спарингу.

"Рапід — дуже сильний суперник, з великою історією. Але ми не граємо проти історії — ми граємо проти суперника, який знаходиться на майданчику.

Мені сподобалась гра, вона була напружена. Якість гри могла б бути кращою, але я розумію проти кого ми грали.

Раніше я вже говорив, що рахунок не настільки цікавий під час зборів, і це дійсно так, справа не в рахунку, а в якості гри. Мені сподобалось, як команда дисципліновано грала в обороні і не сподобалось, як команда грала в атаці. Але наша команда не дуже добре зіграла в атаці за рахунок, якраз таки, дуже гарної гри нашого суперника.

В другому таймі ми трошки змінили схему, вийшли інші гравці. Ми постарались трохи взяти м’яч на контроль і в нас це вийшло. Ми змусили суперника, хоч і ненадовго, але побути без м’яча", — сказав Юрій Калітвінцев в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Раніше Полісся презентувало нову форму на наступний сезон, підтримавши екологічну стратегію Nike.