Україна

Команда Патріка ван Леувена зіграє проти команд із Греції та Нідерландів.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів.

На даний момент стали відомі ще два суперники команди Патріка ван Леувена на зборах, що проходять у Нідерландах.

13 липня Шахтар зіграє проти чемпіона Греції – АЕКу з Афін. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.

18 липня відбудеться матч між Шахтарем та амстердамським Аяксом, який завоював бронзу за підсумками минулого сезону. Початок – о 15:00 за київським часом.

Також додамо, що на 6 серпня заплановано благодійний матч проти Тоттенгема, який пройде в Лондоні.