Україна

Футболіст приєднався до команди.

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре прибув до розташування команди на зборах у Нідерландах. Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

13 липня Шахтар зіграє проти чемпіона Греції – АЕКу з Афін. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.

18 липня відбудеться матч між Шахтарем та амстердамським Аяксом, який завоював бронзу за підсумками минулого сезону. Початок – о 15:00 за київським часом.

Також додамо, що на 6 серпня заплановано благодійний матч проти Тоттенгема, який пройде в Лондоні.