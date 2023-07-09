Один з найкращих гравців в історії футболу пішов з життя.
Луїс Суарес Мірамонтес, ФК Барселона
09 липня 2023, 18:51
На 89-му році життя зупинилося серце колишнього іспанського футболіста та тренера Луїса Суареса Мірамонтеса. Він був легендою Барселони та Інтера. Про це повідомляється на офіційному сайті "блаугранас".
Видатний іспанський футболіст та тренер помер 9 липня у віці 88 років.
"Легенда футболу. Легенда Барселони. Ми дуже сумуватимемо за тобою. Спочивай зі світом, Луїс Суарес Мірамонтес", — йдеться в повідомленні клубу у Твіттері.
У 1960 році Луїс Суарес Мірамонтес отримав Золотий м'яч. Він став першим володарем цієї нагороди в історії Барселони.
1964 року Мірамонтес виграв чемпіонат Європи з національною збірною Іспанії.