На 89-му році життя зупинилося серце колишнього іспанського футболіста та тренера Луїса Суареса Мірамонтеса. Він був легендою Барселони та Інтера. Про це повідомляється на офіційному сайті "блаугранас".

Видатний іспанський футболіст та тренер помер 9 липня у віці 88 років.

"Легенда футболу. Легенда Барселони. Ми дуже сумуватимемо за тобою. Спочивай зі світом, Луїс Суарес Мірамонтес", — йдеться в повідомленні клубу у Твіттері.

Football legend. Barça legend.



253 games

141 goals

2x La Liga (1958/59, 1959/60)

2x Copa de España (1956/57, 1958/59)

2x Inter-Cities Fairs Cup (1957/58, 1959/60)

1x Ballon d’Or (1960)



We will really miss you. Rest in peace, Luis Suárez Miramontes. 🕊 pic.twitter.com/nalLCUQQKk