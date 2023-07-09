Футболіст вже доєднався до житомирського клубу.
Бені Макуана, ФК Полісся
09 липня 2023, 19:36
Полісся на своєму офіційному сайті повідомило про підписання конголезького хавбека Бені Макуана.
Клуб уклав з футболістом контракт терміном на 3 роки.
До переходу в Полісся Бені виступав за футбольний клуб Монпельє, який грає у французькій Лізі 1.
У професійній кар’єрі Бені Макуана має досвід виступів за національну збірну Республіки Конго у кваліфікації до Чемпіонату світу у Катарі. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 600 000 €.
Раніше Полісся презентувало нову форму на наступний сезон, підтримавши екологічну стратегію Nike.