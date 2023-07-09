Україна

Підопічні Маркевича здолали команду УПЛ.

Криворізький Кривбас зіграв другий контрольний матч на літніх навчально-тренувальних зборах. Суперник — львівські Карпати, які нещодавно очолив Мирон Маркевич.

Єдиний гол в матчі на 14-й хвилині забив новачок львів'ян Ігор Невес Алвес. Він обікрав новачка червоно-білих Кожушка, який перетримав мʼяча біля власного карного майданчика, та, вийшовши сам на сам з Кліщуком, обіграв того та вразив порожні ворота.

Кривбас — Карпати — 0:1

Гол: Ігор Невес Алвес, 14.