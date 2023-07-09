Україна

Нещодавно захисник покинув Ворсклу.

Захисник Василь Кравець зіграв тайм в контрольному матчі Дніпро-1 — Металіст. Це підтверджує звіт на офіційному сайті "спортклубівців".

Дніпряни мінімально здолали харків'ян — 1:0. Вирішальний м'яч на рахунку найкращого бомбардира минулого розіграшу УПЛ Артема Довбика.

Раніше повідомлялось, що Ворскла розірвала контракт з Василем Кравцем.

За Ворсклу Кравець зіграв 25 матчів, забив три голи і віддав три гольові передачі.