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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 8 липня 2023 року, 18:30.

Київське Динамо у другому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах в Австрії розгромило місцевий Вольфсбергер (8:0).

Перемогу команді Мірчі Луческу принесли забиті м'ячі у виконанні Лєднєва, Шепелєва, Ярмоленка, Буяльського, а також Кабаєва та Беніто, які оформили по дублю.

Свій наступний матч "біло-сині" проведуть проти швейцарського Янг Бойз. Гра відбудеться 12 липня.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Вольфсбергер:

Динамо – Вольфсбергер 8:0

Голи: Лєднєв, 6, Кабаєв, 26, 59, Шепелєв, 46, Беніто, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльський, 89.

Динамо: Моргун (Ігнатенко, 65), Дубінчак (Караваєв, 46), Малиш (Тимчик, 70), Боль (Біловар, 46), Дячук (Попов, 46), Яцик (Буяльський, 70), Царенко (Андрієвський, 46), Кабаєв (Ярмоленко, 70), Шапаренко (Шепелєв, 46), Лєднєв (Волошин, 46), Рамадані (Беніто, 46).

Вольфсбергер (стартовий склад): Мюллер, Генсер, Фрітцер, Мухаремович, Хайдіні, Шарфеттер, Карич, Койзек, Бруггер, Їлмаз, Тяллер.