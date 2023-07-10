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Гравець киян — про новий контракт.

Олександр Караваєв поставив підпис під новим контрактом з Динамо. Фланговий гравець доволі довго обдумував це рішення та радився с дружиною та партнерами.

"Мені дуже приємно. Протягом останніх двох місяців я спілкувався з цього приводу з сім’єю, ми зважували усі "за" та "проти", думали, як краще зробити. Я висловлював свою думку, дружина – свою. Зупинилися на тому, щоб я залишився. Пам’ятаю, коли чотири роки тому я підписував свій перший контракт з Динамо, ви у мене теж запитували про враження та цілі – вони залишилися незмінними: тоді я казав, що хочу вигравати трофеї з Динамо, це вийшло, я пам’ятаю усі відчуття та емоції з приводу перемог, і тепер прагну робити це і надалі, щоб знову відчути те саме, вигравши чемпіонат. З такими думками, цілями та мотивацією прийняв рішення підписати новий контракт, продовжити співпрацю із Динамо і боротися за найвищі місця.

П'ять трофеїв за чотири роки? Хороший показник, але не найкращий. Завжди хочеться досягати максимуму. Є обставини, є суперники, але усе залежить від нас. Зараз я вмотивований, як ніколи раніше. Зараз на зборах ми робимо усе можливе, щоб покращити нашу гру. Звісно, ми зробимо висновки з останнього сезону, який, вважаю, був провальним. Але це хороший матеріал для роботи, з якого ми маємо винести та засвоїти правильні уроки. Мінуси залишимо у минулому, а у новий сезон візьмемо лише позитивні моменти.

Я пам’ятаю себе у дитинстві, у юнацькі роки, коли почав професійну кар’єру – завжди ставив перед собою максимальні цілі, хотів грати на максимальному рівні за топклуб і за збірну. Усе вийшло так, як я хотів. Звісно, у певних моментах могло бути краще, а в інших – навпаки, вийшло краще, ніж я очікував. Загалом, усе, що відбувалося у моїй кар’єрі до сьогодні, оцінюю дуже добре, мені усе підходить та подобається. Тому хочу ці моменти переживати й надалі.

Чи радився з партнерами? Так, звісно. Наприкінці минулого сезону до мене підходив Микола Шапаренко та запитував, що я планую, тоді я відповів, що ще нічого не вирішено, але він одразу дав зрозуміти, що підтримає будь-яке моє рішення і був би радий. Якби я залишився. Теж саме казав і Олександр Андрієвський. Потім телефонував Сергію Сидорчуку, цікавився його думкою та запитував поради. А пізніше ще зателефонував Андрій Ярмоленко – було дуже приємно, що хлопці підтримують, хочуть, щоб ми були разом, та раді, що я залишився, звісно, це підбадьорює, як і підтримка та довіра з боку тренерського штабу. Це теж дуже вагома запорука для здобуття хорошого результату", — наводить слова Караваєва офіційний сайт киян.

У складі Динамо Олександр провів 89 матчів у чемпіонаті, 7 ігор у Кубку України, 3 у Суперкубку та 31 єврокубковий поєдинок (20 і Лізі чемпіонів та 11 у Лізі Європи).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо продовжило контракт з Дячуком.