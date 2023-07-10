Україна

Захисник продовжить виступати за луганчан.

Зоря продовжує працювати над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт луганської команди, клуб оформив нову орендну угоду з захисником Олегом Данченком з АЕКа.

"Ще одна гарна новина для всіх вболівальників луганської Зорі. Наша команда ще на рік продовжила оренду захисника Олега Данченка.

Вітаємо з цим Олега, бажаємо здоров’я та гарних матчів у складі "чорно-білих"!", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря продовжила контракти з Бутком і Чурком.