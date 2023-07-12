Україна

Команда Руслана Ротаня попрощалася з одним із лідерів колективу.

Півзахисник Сергій Рибалка покинув розташування Олександрії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 33-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін. Контракт було розраховано до кінця наступного літа.

Минулого сезону Рибалка провів 27 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, Рибалка виступав за Олександрію з літа 2021 року. Загалом він відіграв 41 поєдинок, забивши п'ять голів.