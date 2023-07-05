Україна

За Олександрію футболіст провів п'ять поєдинків, у яких пропустив дев'ять голів.

Воротар Олександрії Валентин Горох став гравцем Колоса, повідомляє прес-служба "містян".

Деталі угоди із 22-річним українцем не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 100 тисяч євро, а контракт підписано на три роки.

Горох дебютував за основну команду Олександрії в УПЛ у листопаді 2022 року у матчі проти Вереса. На його рахунку п'ять матчів та дев'ять пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Мірошниченко перейшов в Дніпро-1.