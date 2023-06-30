Україна

Угода була розірвана за обопільною згодою сторін.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Андрія Цурікова.

Угода з 30-річним футболістом була розірвана за взаємною згодою сторін.

Цуріков дебютував у складі Олександрії у липні 2016 року. Потім Андрій вдруге перебрався до клубу у 2021 році. Загалом він провів у команді 118 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав 11 гольових передач.

Минулого сезону Цуріков відіграв 22 матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Олександрія повернулась з відпустки.