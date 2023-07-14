Україна

Особисті контракти з обома воротарями вже узгоджені.

Міланський Інтер готує офіційні пропозиції щодо можливих трансферів воротаря донецького Шахтаря Анатолія Трубіна та голкіпера Баварії Янна Зоммера. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" зробить обидві пропозиції відразу після закриття трансферу воротаря Андре Онана в Манчестер Юнайтед, який буде завершено найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що з обома голкіперами Інтер вже погодив деталі особистих контрактів.

Минулого сезону Трубін провів 38 матчів, з яких 14 на нуль при 40 пропущених м'ячах. На рахунку Зоммера 25 зустрічей за Баварію, з яких вісім на нуль за 31 пропущеного м'яча.