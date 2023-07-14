Україна

Півзахисник підписав контракт з новачком УПЛ.

ЛНЗ активно працює над посиленням складу перед початком сезону в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє офіційний сайт черкаського клуба, Сергій Рибалка підписав з командою контракт на один рік — до літа 2024.

Минулого сезону Рибалка провів 27 матчів за Олександрію, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЛНЗ підписав ексгравця Сабаїлу Стасюка та воротаря Германа Пенькова.